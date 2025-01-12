FETÖ’ye gaybubet baskını

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Örgüt üyeliğinden aranan şahısların sahte kimliklerle güvenli ev olarak tanımladıkları ikamet adreslerinde faaliyette bulunduklarını belirleyen emniyet ekipleri, örgütün hücre evi olarak kullandığı 8 ayrı adrese önceki gece saatlerinde eşzamanlı operasyon gerçekleştirdi. Örgüt adına faaliyette bulunan 4 firari örgüt üyesi yakalandı. Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Deşifre olmamak için gruplar halinde güvenli ev olarak tanımladıkları ‘gaybubet evleri’nde kaldıkları öğrenilen firari şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği bildirildi.