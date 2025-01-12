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FETÖ’ye gaybubet baskını

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#FETÖ#Gaybubet#Baskın
FETÖ’ye gaybubet baskını
Emin Mert KIRARSLAN
Oluşturulma Tarihi: Ocak 12, 2025 07:00

Terör örgütü FETÖ/PDY’nin faaliyetlerinin deşifre edilmesi amacıyla çalışmalarını sürdüren emniyet ekipleri, firari olarak aranan FETÖ terör örgütü üyelerinin İstanbul’da ‘yok olma, bulunmama’ anlamına gelen ‘gaybubet evlerinde’ saklandıklarını tespit etti.

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Örgüt üyeliğinden aranan şahısların sahte kimliklerle güvenli ev olarak tanımladıkları ikamet adreslerinde faaliyette bulunduklarını belirleyen emniyet ekipleri, örgütün hücre evi olarak kullandığı 8 ayrı adrese önceki gece saatlerinde eşzamanlı operasyon gerçekleştirdi. Örgüt adına faaliyette bulunan 4 firari örgüt üyesi yakalandı. Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Deşifre olmamak için gruplar halinde güvenli ev olarak tanımladıkları ‘gaybubet evleri’nde kaldıkları öğrenilen firari şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği bildirildi.     

 

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#FETÖ#Gaybubet#Baskın

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