FETÖ'ye finansal destek sağladığı iddia edilen 9 şüpheli tutuklandı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) finans merkezi olduğu gerekçesiyle kayyum atanan Kaynak Holding bünyesindeki şirketlerde çalıştıkları ve farklı bankalardan kredi çekerek Bank Asya'ya para yatırdıkları tespit edilen 40 şüpheli hakkında Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca gözaltı kararı verilmişti. İstanbul merkezli 7 ilde yapılan operasyonda gözaltına alınan 28 şüpheliden 19'u emniyette ifade vermesinin ardından serbest bırakıldı. 9 şüpheli ise Anadolu Adalet Sarayı'na sevk edildi. Şüpheliler çıkarıldığı adli makamlarca "Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.