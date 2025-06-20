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FETÖ’ye darbe! Hücre evlerine baskında 27 tutuklama

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#FETÖ#Terör#Operasyon
FETÖ’ye darbe Hücre evlerine baskında 27 tutuklama
Oluşturulma Tarihi: Haziran 20, 2025 19:55

Fetullahçı Terör Örgütünün (FETÖ) 'Güncel Eğitim Yapılanması' faaliyetlerine yönelik İzmir merkezli 6 ilde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 42 şüpheliden 27'si tutuklandı.

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İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İzmir Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü tarafından FETÖ'nün "Güncel Eğitim Yapılanması" faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik, 17 Haziran sabahı saat 05.00’te, İzmir merkezli olmak üzere Ankara, Aydın, Balıkesir, Kocaeli ve Denizli'de eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

FETÖ’ye darbe Hücre evlerine baskında 27 tutuklama

HÜCRE EVİNDE OPERASYON

Terör örgütü mensuplarının, "hücre evi" diye tabir edilen ve örgütsel olarak kullanılan toplam 9 adreste güncel faaliyetlerine devam ettikleri, örgüt mensuplarının bu evlerde örgüte taban kazandırarak dağılma sürecinde olan örgütü ayakta tutmaya çalıştıkları, bu evlerde örgütsel toplantılar düzenledikleri, ayrıca, illegal yollarla yurt dışına kaçma arayışında olan örgüt mensuplarının, bir müddet bu evlerde barındırıldıktan ve uygun şartlar oluştuktan sonra yurtdışına gönderilmeye çalışıldığı tespit edildi.

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FETÖ’ye darbe Hücre evlerine baskında 27 tutuklama

Eş zamanlı operasyon neticesinde, hücre evinde barındırıldığı tespit edilen 1 şahıs ile birlikte toplam 42 şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin belirlenen adresleri ile hücre evlerinde yapılan aramalarda bir miktar nakit para (5 bin 225 Euro, 6 bin 772 Dolar, 222 bin TL) ile çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

FETÖ’ye darbe Hücre evlerine baskında 27 tutuklama

27 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Hücre evinde kaldığı tespit edilen şahıs ile birlikte toplam 42 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. 10 şüpheli ifadelerinin ardından emniyetten serbest kalırken, adliyeye sevk edilen şüphelilerden 27'si tutuklandı, 5'i ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

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#FETÖ#Terör#Operasyon

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