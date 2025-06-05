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FETÖ’ye darbe: 20 şüpheli yakalandı

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#FETÖ#Terör Örgütü#Operasyon
FETÖ’ye darbe: 20 şüpheli yakalandı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 05, 2025 17:18

Erzurum merkezli Karaman, Şanlıurfa, İstanbul ve Ankara illerinde eş zamanlı düzenlenen operasyonda FETÖ terör örgütü üyesi 20 şahıs yakalandı. Adli işlemelerin ardından 10 şüpheli tutuklandı.

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 Erzurum İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüklerince yürütülen çalışmalar kapsamında FETÖ terör örgütü üyesi 20 şahıs yakalandı.

FETÖ’ye darbe: 20 şüpheli yakalandı

20 ŞAHIS YAKALANARAK GÖZALTINA ALINDI

Edinilen bilgiye göre, Erzurum ilinde FETÖ Terör Örgütünün Güncel Yapılanması içerisinde örgüte müzahir esnaflardan himmet adı altında örgüte maddi destek topladığı, sözde mağdur ailelere ve örgüt içerisinde mahrem yapılanmalarda faaliyet yürütmüş şahıslara örgüt mensubu esnaflar üzerinden maddi destek sağladığı, örgüt içerisinde günümüzde halen aktif olarak faaliyet yürüttüğü tespit edilen şahıslara yönelik olarak Erzurum merkezli Karaman, Şanlıurfa, İstanbul ve Ankara illerinde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Yapılan operasyonlarda 20 şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

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FETÖ’ye darbe: 20 şüpheli yakalandı

10 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Erzurum Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce tamamlanan işlemlerinin adli makamlara sevk edilen şahıslardan; S.K (Özel Sektör), F.I (Esnaf), U.T (Esnaf), K.A (Esnaf), E.S (Esnaf), M.A.K (Esnaf), H.K (Özel Sektör-İhraç Memur), N.B (Esnaf), S.G (Esnaf) ve M.Y (Esnaf) isimli şahıslar tutuklandı.

FETÖ’ye darbe: 20 şüpheli yakalandı

Operasyonda yakalanan M.Y (Esnaf), A.I (Esnaf), A.K (Esnaf), A.D (Esnaf-İhraç Askeri Personel), F.K (Özel Sektör), E.Y (Esnaf), Z.K (Esnaf), O.I (Esnaf), E.K (Esnaf) ve M.E (Özel Sektör) isimli şahıslar ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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#FETÖ#Terör Örgütü#Operasyon

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