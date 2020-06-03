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Tolga YANIK/KONYA, (DHA)
Haber Giriş: 03.06.2020 - 10:28,Son Güncelleme:

FETÖ'ye ankesörlü telefon operasyonu! Çok sayıda gözaltı var...

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FETÖ'ye ankesörlü telefon operasyonu! Çok sayıda gözaltı var...
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KONYA merkezli 7 ilde FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda, ankesörlü telefonla ardışık olarak arandıkları tespit edilen 6'sı muvazzaf olmak üzere 20 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerden 13'ü yakalandı.

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü FETÖ/PDY'nin TSK'daki askeri yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, örgütün 'mahrem abileri' tarafından ankesörlü telefonlardan ardışık olarak arandıkları tespit edilen 6'sı muvazzaf asker 20 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Karar doğrultusunda Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sabah erken saatlerde Konya merkezli 7 ilde eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 13 şüpheli yakalanırken, 7 kişi aranıyor.

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