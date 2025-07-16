FETÖ’ye 15 Temmuz darbesi... Finansör marketlere kayyum

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Terör örgütü FETÖ’nün finansörlüğünü yapan, İstanbul merkezli yaklaşık 800 şubesi olan HAKMAR ve TATBAK zincir marketlerin sahibi Zeki Doruk ile örgütün finans faaliyetinin dağıtımını gerçekleştiren ve polis memurluğundan ihraç edilen C.G. takibe alındı. “Fetullah Gülen sayesinde yükseldim, servetim de gitse feda olsun” diyen Doruk’un evinde yapılan aramada örgütle bağlantılı materyaller ele geçirildi. Doruk’un, FETÖ’nün yurtdışı yapılanmasından aldığı talimatlar doğrultusunda Türkiye’deki örgüt mensuplarına düzenli olarak para transferi gerçekleştirdiği, kaynak olarak da HAKMAR Şirketler Grubu’nun kullanıldığı belirlendi. Hakkında çok sayıda ihbar bulunan Doruk’un ‘kurban bağışı’, ‘hac parası’ ve ‘Zaman gazetesine üyelik’ gerekçeleri ile FETÖ’ye yardım topladığı ortaya çıktı. Doruk’un özellikle FETÖ üyeliğinden kaydı olan ve örgüte sempati beslemeye devam eden kişileri zincir marketlerinde çalıştırdığı tespit edildi. Uzun süredir takipte olan ihraç polis memuru C.G.’nin de HAKMAR’da çalıştığı, Doruk’un talimatıyla örgüt mensuplarına para dağıttığı ortaya çıktı. C.G.’nin, FETÖ’nün mahrem yapılarında yer alan şahıslara ve yakın akrabalarına nakdi yardımlar ilettiği tespit edildi.

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MİT’LE ORTAK OPERASYON

Bunun üzerine 26 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. MİT, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ve İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şubesi’nce İstanbul merkezli Ankara, Sakarya, Osmaniye, Bayburt, Giresun, Malatya, Yalova ve Bolu’da eşzamanlı operasyon düzenlendi. Doruk ve C.G. ile aralarında ihraç savcı, hâkim ve polislerin de bulunduğu 25 şüpheli gözaltına alındı. Bir kişi ise aranıyor. HAKMAR binasında iç içe geçmiş şifreli kapılar bulundu. Buralarda gizli toplantılar yapıldığı belirlendi. HAKMAR ve TATBAK’a kayyum atandı. Şirketlerin yönetimi TMSF’ye devredildi.

Gözden Kaçmasın FETÖ’nün mahrem yapılanmasına MİT operasyonu Haberi görüntüle

64 İLDE 306 YAKALAMA

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, FETÖ’ye yönelik son 2 günde İstanbul ve İzmir merkezli 64 ilde düzenlenen operasyonlarda 306 şüphelinin yakalandığını duyurdu. Şüphelilerin FETÖ’nün finans ve güncel yapılanmasında bulunmak, sözde mağdur ailelere maddi destek sağlamak, izdivaç faaliyetlerini devam ettirmek gibi suçlardan arandığı belirtildi.

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MEB YAPILANMASINA 51 GÖZALTI

- İstanbul merkezli 15 ilde düzenlenen operasyonla da örgütün güncel yapılanmasına darbe vuruldu. 51 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin Milli Eğitim Bakanlığı’ndaki (MEB) FETÖ yapılanması içerisinde örgütsel faaliyetlere devam ettiği, toplantı ve kurban organizasyonlarıyla örgüte yeniden bağlılığı amaçladıkları, terör örgütüne yeni eleman kazandırmaya çalıştıkları, örgüt üyelerinin birlik ve beraberliğini sağlamak amacıyla da izdivaç faaliyetlerini devam ettirdikleri anlaşıldı.