MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriBursa merkezli şok operasyon! Detaylar ortaya çıktı
GeriGündem Bursa merkezli şok operasyon! Detaylar ortaya çıktı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
Derya EVREN/BURSA, DHA- AA
Haber Giriş: 29.06.2020 - 11:35,Son Güncelleme:

Bursa merkezli şok operasyon! Detaylar ortaya çıktı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Bursa merkezli şok operasyon! Detaylar ortaya çıktı
Abone Olgoogle-news

Bursa merkezli 4 ilde düzenlenen FETÖ/PDY operasyonunda 16 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin örgüt üyelerini yeniden bir araya getirmeye çalıştığı ve illegal dershane açtıkları ortaya çıktı.

​İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri, FETÖ/PDY üyesi olduğu belirtilen kişilerin bir araya gelerek örgütü ayağa kaldırmaya çalıştığını belirledi.

Yaklaşık 6 aylık takibin ardından, illegal dershane açan, örgüte üye oldukları gerekçesiyle görevden ihraç edilen öğretmenleri de burada toplayan şüpheliler tespit edildi.

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı yeniden bir yapılanma içerisine giren ve irtibatı kopan örgüt üyelerini tekrar bir araya getiren 26 kişi hakkında yakalama kararı çıkardı. 

Operasyon için düğmeye basan ekipler, Bursa kent merkezi ile Konya, Giresun ve Manisa'da çok sayıda adrese eş zamanlı baskın düzenledi. Baskınlarda, daha önce örgüte ait özel okul ve dershanelerde çalışan 15 öğretmen ile 1 ihraç ebe gözaltına alındı.

Diğer 10 şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle