FETÖ’nün ‘Ümit’ şifresi çözüldü

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Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün sözde TSK mahrem yapılanmasına yönelik gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan E.K.’nın şifrelenmiş dijital materyalleri üzerinde inceleme yaptı. Şifreleri kırılan dijital materyallerde örgüte tekrar kazandırılabilecek kişiler ile aktif örgüt üyelerinin isimlerinin olduğu ‘Ümit’ yapılanması ile ilgili bilgiler çıktı.



ALBAY VE YARBAYLAR DA VAR



Örgüt içinde eylem ve faaliyet yürüttüklerine yönelik ifade ve teşhis bulunan, örgütün gizli haberleşme yöntemi olan ankesör/büfe telefonlarından aranan örgüt mensubu kişilerle iletişime geçtikleri tespit edilen 33 kişinin yakalanması için önceki gece saat 01.00’de eşzamanlı operasyon başlatıldı. Operasyonda, aralarında aktif, albay, yarbay, binbaşı, yüzbaşı, üsteğmen, astsubay ve GATA’da çalışan sağlık teknikerinin de bulunduğu 30 kişi gözaltına alındı.