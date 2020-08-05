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KONYA (AA)
Haber Giriş: 05.08.2020 - 11:26,Son Güncelleme:

FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik Konya merkezli operasyon: 6 gözaltı

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FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik Konya merkezli operasyon: 6 gözaltı
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Konya merkezli 2 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda 6 kişi gözaltına alındı.

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı'nca FETÖ'nün Türk Silahlı Kuvvetlerindeki (TSK) yapılanmasına yönelik soruşturmalar devam ediyor.
Soruşturmalar kapsamında FETÖ üyeleri tarafından, ankesörlü telefondan ardışık arama yöntemi ile arandığı tespit edilen 4'ü muvazzaf asker, 1'i görevden uzaklaştırılan askeri personel, 1'i emekli askeri personel, 4'ü askeri öğrencilikten ayrılan olmak üzere toplam 10 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
Konya merkezli 2 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 6 şüpheli gözaltına alındı.
Adreslerinde bulunamayan 4 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

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