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Gündem
Aydemir KADIOĞLU / İSTANBUL
Haber Giriş: 14.04.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

FETÖ’nün TSK yapılanmasına 11 ilde darbe

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FETÖ’nün TSK yapılanmasına 11 ilde darbe

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün TSK yapılanmasına yönelik, İstanbul merkezli 11 ilde operasyon düzenledi. Gözaltı listesindeki 60 kişiden 47’si yakalandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, İstanbul ve 10 ilde FETÖ/PDY’nin TSK yapılanmasında faaliyet gösteren askerlerden sorumlu örgüt üyelerince kullanıldığı değerlendirilen büfe, market gibi kamuya açık yerlerde kurulu ankesörlü/kontörlü/sabit hatlarla örgütsel iletişim modeline uygun şekilde ardışık/periyodik/yoğun irtibat sağlandığı tespit edildi. Tespit edilen kişilerin 1 muvazzaf subay, 2 emekli subay, 3 muvazzaf astsubay, 1 açıkta astsubay, 2 ihraç edilmiş astsubay, 1 istifa etmiş astsubay ve 38 kapatılan askeri okul öğrencisi olduğu belirlendi. 12 mahrem imamdan 2’sinin de kamuda aktif görevde bulunduğu saptandı. Operasyonda 60 kişiden 47’si gözaltına alındı.

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