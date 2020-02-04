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AA
Haber Giriş: 04.02.2020 - 11:16,Son Güncelleme:/

FETÖ'nün 'Tokat il yapılanmasında' 16 şüpheliye gözaltı kararı

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FETÖ'nün 'Tokat il yapılanmasında' 16 şüpheliye gözaltı kararı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "Tokat il yapılanması"na yönelik soruşturma kapsamında 16 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Tokat Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ'nün il yapılanmasıyla ilgili soruşturma çerçevesinde görevde bulunan 5 öğretmen ve 1 hemşirenin de aralarında bulunduğu 16 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarılmasının ardından İl Jandarma Komutanlığı ekipleri çalışma başlattı.

Jandarma ekiplerinin şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarının sürdüğü kaydedildi.

 

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