FETÖ’nün ‘tıbbi’ ayağında 56 gözaltı

Aktif görevdeki 58 akademisyenin aralarında bulunduğu 71 kişinin yakalanması için başlatılan operasyonda, 56 kişi gözaltına alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca FETÖ/PDY’nin üniversitelerdeki doktor/akademisyen yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, İstanbul Güvenlik Şube Müdürlüğü ve Milli İstihbarat Teşkilatı İstanbul Bölge Başkanlığı tarafından ortak çalışma yürütüldü.

Yapılanmada mahrem imam olarak faaliyet yürütmüş olan örgüt mensuplarının Bylock uygulaması üzerinden gönderdiği onbinlerce mesajı inceleyen Emniyet ve MİT ekipleri, örgütle bağlantılı 58’i aktif görevde, 71 akademisyeni tespit etti. Tespit edilenlerin çoğunluğunun tıp doktoru olduğu belirtildi. ByLock yazışmalarından tespit edilen kripto FETÖ/PDY üyelerinin, örgüte maddi yardımda bulunduğu ve mahrem imamlarla irtibat sağladığı belirlendi.