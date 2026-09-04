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FETÖ'nün suikast timindeki Burkay Karatepe ile bağlantılı şüphelilere operasyon: 10 şüpheli gözaltına alındı

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#FETÖ#Operasyon#Gözaltı
FETÖnün suikast timindeki Burkay Karatepe ile bağlantılı şüphelilere operasyon: 10 şüpheli gözaltına alındı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 04, 2026 13:57

15 Temmuz darbe girişiminde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik suikast timinde yer alan, 10 yıl sonra yakalanıp tutuklanan FETÖ mensubu ihraç yüzbaşı Burkay Karatepe ile irtibatlı oldukları ve kendisine maddi destek sağladıkları tespit edilen 10 şüpheli, İstanbul ve Eskişehir'de düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

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Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından FETÖ ile irtibatlı oldukları tespit edilen şüpheliler ile 15 Temmuz darbe girişiminde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a suikast timinde yer alan ve Afyonkarahisar'da yakalanıp tutuklanan Burkay Karatepe’den ele geçirilen dijital materyallerde inceleme yapıldı.

İncelemenin ardından Karatepe'nin firari olarak arandığı dönemde kendisine maddi yardımda bulunduğu belirlenen kişilere yönelik operasyon düzenlendi.

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Muğla Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından İstanbul'da 5, Eskişehir'de 5 olmak üzere toplam 10 adrese bugün eş zamanlı baskın yapıldı. Baskınlarda 10 şüpheli yakalanıp, gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyale el konuldu.

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Şüphelilerin, işlemleri için soruşturmanın sürdüğü Muğla'ya getirileceği belirtildi.

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#FETÖ#Operasyon#Gözaltı

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