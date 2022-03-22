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FETÖ'nün sözde Suriçi yapılanmasına 2 ilde operasyon: 11 gözaltı

#İstanbul#FETÖ#Operasyon
FETÖnün sözde Suriçi yapılanmasına 2 ilde operasyon: 11 gözaltı

FETÖ'nün Suriçi Büyükşehir yapılanması içerisinde faaliyet gösterdikleri iddia edilen 11 şüpheliye yönelik İstanbul ve Bursa'da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Şüphelilerin tamamı yakalanırken, ikametlerinde ve araçlarında yapılan aramalarda 1 milyon 500 bin TL'lik yüklü miktarda para ele geçirildi.

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada FETÖ/PDY terör örgütü Marmara Bölgesi altında faaliyet yürüten İstanbul yapılanmasının Suriçi Büyükşehir, Surdışı Büyükşehir ve Anadolu Büyükşehir olmak üzere 3 ana bölgeye ayrıldığı tespit edildi. Bahse konu bölgelerin de kendi içlerinde illere ve eyaletlere ayrılarak büyükşehir hadimi, il hadimi, eyalet hadimi, il muhasebecisi, eyalet muhasebecisi, talebe mesulü ve mütevelli mesulü olarak faaliyet gösterdikleri belirlendi.

FETÖ/PDY terör örgütü Marmara Bölgesi Suriçi Büyükşehir yapılanması içerisinde faaliyet yürüten sözde Bayrampaşa ile Gaziosmanpaşa eyalet güncel yapılanmasına yönelik yapılan çalışmalarda faaliyetleri tespit edilen 11 şüpheliye yönelik gözaltı kararı verildi.

İstanbul ve Bursa'da 14 adrese yönelik bugün eş zamanlı olarak operasyon gerçekleştirildi. Operasyonlarda şüphelilerin tamamı yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin, ikamet ve araç aramalarında 1 milyon 500 bin TL para ele geçirildi. İkametlerde aramaların ise devam ettiği öğrenildi.

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#İstanbul#FETÖ#Operasyon

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