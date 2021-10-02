FETÖ'nün sözde sıkı yönetim komutanına ağırlaştırılmış müebbet

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Rusya duyurdu: Artık bir engel kalmadıRusya duyurdu: Artık bir engel kalmadı!#Sputnik V
Cüneyt Çakıra büyük şok Harekete geçtiler...Cüneyt Çakır'a büyük şok! Harekete geçtiler...#Cüneyt Çakır
Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor e-Devletten yeni uygulama... Kullanıma açıldıMilyonlarca kişiyi ilgilendiriyor! e-Devlet'ten yeni uygulama... Kullanıma açıldı#E-Devlet
Komandolar harekete geçti: Yeni operasyon başlatıldı Ara-bul-yok et taktiğiKomandolar harekete geçti: Yeni operasyon başlatıldı! Ara-bul-yok et taktiği#Terörle Mücadele
Bakan Koca paylaştı İşte alarm veren 10 şehirBakan Koca paylaştı! İşte alarm veren 10 şehir#Koronavirüs
Kayseride bir gol daha Trabzonspor...Kayseri'de bir gol daha! Trabzonspor...#Süperlig
Hastanede korku dolu anlar 3 hemşireyi rehin aldı: Dehşet kameradaHastanede korku dolu anlar! 3 hemşireyi rehin aldı: Dehşet kamerada#Rehin
Aykut Kocaman dönemi resmen sona erdiAykut Kocaman dönemi resmen sona erdi!#Aykut Kocaman
Kritik eğişi aştılar Aşısız oranı dikkat çektiKritik eğişi aştılar! Aşısız oranı dikkat çekti#Koronavirüs
Son dakika... Meteoroloji saat vererek uyardı Dikkat: Kuvvetli olacakSon dakika... Meteoroloji saat vererek uyardı! Dikkat: Kuvvetli olacak#Meteoroloji
Ümraniyesporun yenilmezlik sırrı Abdullah Avcı detayı...Ümraniyespor'un yenilmezlik sırrı! Abdullah Avcı detayı...
Bodrum susuz mu kalacak Tehlike kapıda...Bodrum susuz mu kalacak? Tehlike kapıda...#Kuraklık
Nazar boncuğuna yorum yağdı: Şaka mısın senNazar boncuğuna yorum yağdı: Şaka mısın sen!#Halsey
Doğanın kalbinde sonbahar güzelliği: Milli parklar... 4 bölge ve 7 şehirden 11 milli parkDoğanın kalbinde sonbahar güzelliği: Milli parklar... 4 bölge ve 7 şehirden 11 milli park#Seyahat
Kim Milyoner Olmak İstere damga vuran anlar Dünya üçüncüsü üçüncü soruda elendiKim Milyoner Olmak İster'e damga vuran anlar! Dünya üçüncüsü üçüncü soruda elendi#Kim Milyoner Olmak İster
HABERLERGündem Haberleri

FETÖ'nün sözde sıkı yönetim komutanına ağırlaştırılmış müebbet

#Kars#FETÖ#Ali Avcı
FETÖnün sözde sıkı yönetim komutanına ağırlaştırılmış müebbet

Kars'ta, FETÖ/PDY'nin sözde sıkıyönetim komutanı ve dönemin 14'üncü Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Ali Avcı, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Haberin Devamı

Kars'ta, FETÖ’nün darbe girişimine katıldıkları ve örgütün kentteki sözde ana komuta kademesinde yer aldıkları iddia edilen, aralarında örgütün sözde 'sıkıyönetim komutanı' ve dönemin 14. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Ali Avcı ile eski Kurmay Başkanı Yarbay Serkan Polat, 2'nci Tank Tabur Komutanı Yarbay Nihat Uçan'ın da aralarında bulunduğu 16 sanığın yargılandığı davada karar açıklandı.

"TUZAĞA DÜŞÜRÜLDÜM"

Kars 2'inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen ve iki gün süren duruşmada Ali Avcı, ‘Yıldırım harekat planı’ kapsamında aldığı talimatları uyguladığını, uygulanan talimatların yanlışlığını kimsenin kendisine bildirmediğini ve tuzağa düştüğünü belirterek, suçsuz olduğunu ve beraatini talep etti.

Tek tek savunmaları dinleyen mahkeme heyeti, sanıklardan Ali Avcı, Serkan Polat ile 2'inci Tank Tabur Komutanı Yarbay Nihat Uçan’a, ‘Cebir ve şiddet kullanarak Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi. Ayrıca Polat, 'Kamu malına zarar verme' suçundan 1,5 yıl Uçan ise aynı suçtan 7 ay 15 gün hapis cezasına çarptırdı.

 

İlgili Haberler:

Rusya duyurdu: Artık bir engel kalmadı!Cüneyt Çakır'a büyük şok! Harekete geçtiler...Komandolar harekete geçti: Yeni operasyon başlatıldı! Ara-bul-yok et taktiği

Diğer sanıklar Ali Ercan Ormanoğlu, Emrah Akça, Erdinç Serçe, Ferhat Demircan, Harun Doğanay, Haydar Küreş, Sami Büberci, Muslih İpekliler, Osman Atlı 'anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs' suçundan müebbet, Cemal Sudaş, Eyüp Ağbağ’a ise aynı suçtan 12,5 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Haberin Devamı

Mahkeme heyeti müebbet hapis cezası alan Sami Büberci’nin hastalığını göz önünde bulundurularak daha önce uygulanan 'konutu terk etmeme' ve 'yurt dışına çıkamama' şartıyla ev hapsinin devamını kararlaştırdı.

‘Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs' suçundan 12,5 yıl hapisle cezalandırılan Süleyman Koç’un ise üzerine atılı suça ilişkin cezaevinde geçirdiği süre ve adli kontrol hükümlerinin uygulanmasının yeterli olacağı göz önüne alınarak tahliyesine karar verildi. Yine 12,5 yıl hapse çarptırılan Çetin Aydoğan hakkında ise gözaltı ve tutuklu bulunduğu süre gereği daha önce uygulanan adli kontrol tedbirlerinin devamına karar verildi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Kars#FETÖ#Ali Avcı