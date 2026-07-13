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FETÖ'nün sözde 'köyler abisi' çamaşır makinesinin arkasındaki gizli bölmede yakalandı

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#FETÖ#Gizli Bölme#Sözde Köyler Abisi
FETÖnün sözde köyler abisi çamaşır makinesinin arkasındaki gizli bölmede yakalandı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 13, 2026 14:18

Kütahya'da hakkında 6 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve örgüt içerisinde sözde "köyler abisi" olduğu belirtilen firari Yasin K., polis ekiplerinin düzenlediği operasyonla, gizlendiği evdeki çamaşır makinesinin arkasına yapılmış 2 metrekarelik gizli bölmede yakalandı.

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Kütahya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında 2 ayrı dosyadan kesinleşmiş 6 yıl 5 ay hapis cezasıyla aranan, örgüt içerisinde sözde ‘köyler abisi’ olarak faaliyet yürüttüğü belirtilen Yasin K.’nin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

FETÖnün sözde köyler abisi çamaşır makinesinin arkasındaki gizli bölmede yakalandı

Ekiplerin fiziki ve teknik takip sonucunda, uzun süredir çeşitli adreslerde gizlendiği belirlenen FETÖ hükümlüsü Yasin K.’nin Cumhuriyet Mahallesi'ndeki 3 katlı apartmana geldiği tespit edildi.

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FETÖnün sözde köyler abisi çamaşır makinesinin arkasındaki gizli bölmede yakalandı

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Ekipler, Yasin K.’nin geldiği eve operasyon düzenledi. Polis ekiplerinin Yasin K.’nin eşinin kaldığı 2'nci kattaki dairede arama yaptıkları sırada, yatak odası ile banyo arasındaki bölüm dikkatlerini çekti.

Bir dolabın alt kısmında yer alan çamaşır makinesinin arka kısmının boş olduğunu fark eden polis ekipleri, makineyi yerinden çıkardı. Yaklaşık 2 metrekarelik gizli alanda saklanan firari hükümlü yakalandı.

FETÖnün sözde köyler abisi çamaşır makinesinin arkasındaki gizli bölmede yakalandı

Yapılan incelemede, binanın ön ve arka cephesini gören güvenlik kameralarına ait monitörlerin bulunduğu tespit edildi. Gözaltına alınan Yasin K.’nin, emniyetteki işlemleri sürüyor.

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#FETÖ#Gizli Bölme#Sözde Köyler Abisi

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