Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

FETÖ'nün sözde askeri mahrem yapılanması sorumlusu Ankara'da yakalandı

Güncelleme Tarihi:

#FETÖ#Ankara#Operasyon
FETÖnün sözde askeri mahrem yapılanması sorumlusu Ankarada yakalandı
Oluşturulma Tarihi: Kasım 25, 2022 21:07

Kastamonu’da terör örgütü FETÖ'nün sözde askeri mahrem yapılanması sorumlusu, Ankara’da düzenlenen operasyonla yakalandı.

Haberin Devamı

Edinilen bilgiye göre, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün kriptolu haberleşme programı ByLock'u iki farklı hesaptan kullanan ve Kastamonu’da örgütün sözde askeri mahrem yapılanmasında sorumlu olarak görev yapan kamu görevinden ihraç edilen H.Ç.'nin yargılanması neticesinde hakkında mahkumiyet kararı verildi. Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlükleri'nin koordinesinde firari H.Ç.’nin yakalanması için çalışma başlatıldı. Firari şahıs Ankara’da düzenlenen operasyonla yakalandı.

Gözden Kaçmasın

Son dakika: Gecekonduda korkunç manzara Silahla vurulmuş 3 ceset bulunduSon dakika: Gecekonduda korkunç manzara! Silahla vurulmuş 3 ceset bulunduHaberi görüntüle

Gözden Kaçmasın

Son dakika... Konyada hayvan bakımevindeki infial yaratan görüntülerle ilgili 2 tutuklama Müdür açığa alındıSon dakika... Konya'da hayvan bakımevindeki infial yaratan görüntülerle ilgili 2 tutuklama! Müdür açığa alındıHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#FETÖ#Ankara#Operasyon

BAKMADAN GEÇME!

Kiralardaki artışın bir nedeni de günlük kiralamalar mı Emlakçılar da başladı...

Kiralardaki artışın bir nedeni de günlük kiralamalar mı? Emlakçılar da başladı...

#Emlak
Muhteşem bir hikaye nasıl da kâbusa dönüştü | Manchester Uniteddan ayrılan Ronaldo şimdi ne yapacak

Muhteşem bir hikaye nasıl da kâbusa dönüştü? | Manchester United'dan ayrılan Ronaldo şimdi ne yapacak?

#2022 Dünya Kupası
İşte Togg c-suv böyle üretiliyor

İşte Togg c-suv böyle üretiliyor

#Togg

BAKMADAN GEÇME!

Kiralardaki artışın bir nedeni de günlük kiralamalar mı Emlakçılar da başladı...

Kiralardaki artışın bir nedeni de günlük kiralamalar mı? Emlakçılar da başladı...

#Emlak
Muhteşem bir hikaye nasıl da kâbusa dönüştü | Manchester Uniteddan ayrılan Ronaldo şimdi ne yapacak

Muhteşem bir hikaye nasıl da kâbusa dönüştü? | Manchester United'dan ayrılan Ronaldo şimdi ne yapacak?

#2022 Dünya Kupası
İşte Togg c-suv böyle üretiliyor

İşte Togg c-suv böyle üretiliyor

#Togg