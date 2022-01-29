FETÖ’nün sınava hazırladığı ‘hukukçu’lara 4’üncü dalga

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Yakalananlardan 3’ünün ByLock kullandığı tespit edildi. İstanbul Organize ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ’nün avukatlık yapan üyelerini 2013 yılındaki hâkimlik-savcılık sınavına hazırlamak için Arnavutköy, Maltepe ve Bahçelievler’de çalışma evleri kurduğunu tespit etmişti.

Bu evlerde kalanlarla ilgili 2021 yılında 3 operasyon düzenlendi. Operasyonun dördüncü dalgası ise önceki gün yapıldı. Polis 17’si avukat 3’ü sorumlu imam toplam 20 kişiyi yakalamak için İstanbul, Van, Ankara, Burdur, Tekirdağ, Bitlis ve Gaziantep’te operasyon yaptı. Listede adı bulunan 18 kişi gözaltına alındı. Gözaltındakilerden 3’ünün ByLock kullanıcısı olduğu tespit edildi.