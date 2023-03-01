Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

FETÖ'nün sınav çalışma evlerine operasyon

Güncelleme Tarihi:

#Fetö#Kpss#Operasyon
FETÖnün sınav çalışma evlerine operasyon
Oluşturulma Tarihi: Mart 01, 2023 10:09

FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü’nün KPSS Lisans sınavı sözde çalışma evlerine yönelik İstanbul merkezli 7 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda 11 şüpheli yakalandı.

Haberin Devamı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Kamu Personeli Seçme Sınavı-Lisans (KPSS-Lisans) sınavına ve diğer kamu kurumlarına girişte yapılan özel sınavlara İstanbul’da bulunan FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne ait çalışma evlerinde hazırlandığı değerlendirilen şüpheliler tespit edildi.

11 ŞÜPHELİ YAKALANDI

FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü’nün KPSS Lisans sınavı sözde çalışma evlerine yönelik İstanbul merkezli olmak üzere Ankara, Artvin, Batman, Bursa, Kayseri ve Trabzon’da toplam 12 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerin yakalanması için gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda 11 şüpheli yakalandı.

Gözden Kaçmasın

Son dakika... İstanbulda MİT ve emniyetten ortak operasyon: DEAŞın kilit ismi yakalandıSon dakika... İstanbul'da MİT ve emniyetten ortak operasyon: DEAŞ'ın kilit ismi yakalandıHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Fetö#Kpss#Operasyon

BAKMADAN GEÇME!

Deprem vurmadan, Hürriyet önlem dosyasını açıyor... İstanbul için harekete geçme vakti

Deprem vurmadan, Hürriyet önlem dosyasını açıyor... İstanbul için harekete geçme vakti

#Olası İstanbul Depremi
Depremi fırsata çevirenler: Kiralar iki katına çıktı | ‘Konut arzının talebi yakalaması beş yıl sürebilir’

Depremi fırsata çevirenler: Kiralar iki katına çıktı! | ‘Konut arzının talebi yakalaması beş yıl sürebilir’

#Deprem
Türk futbol tarihinin en geniş kapsamlı yardım kampanyası start alıyor ‘Omuz Omuza’ Türkiye ile depremzedeler evlerine kavuşacak

Türk futbol tarihinin en geniş kapsamlı yardım kampanyası start alıyor! ‘Omuz Omuza’ Türkiye ile depremzedeler evlerine kavuşacak

#Deprem