FETÖ’nün ‘şapkalı müdürü’ yakalandı

Güncelleme Tarihi:

Emin Mert KIRARSLAN
Oluşturulma Tarihi: Şubat 25, 2026 07:00

FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün 15 Temmuz 2016’daki darbe girişiminin ardından 10 yıldır ‘Terör Arananlar Listesi’nde sarı kategoride aranan örgütün sözde ‘Deniz Kuvvetleri Komutanlığı müdürü’ Bedrettin Günebakmaz (52) yakalandı.

Örgütün askeri yapılanmasında kritik rolde olduğu belirtilen firari Günebakmaz’ın 10 yıldır renkli şapka, bere ve gözlükler takıp, farklı kimlikler kullanarak saklandığı öğrenildi.

MİT OPERASYONUYLA

300 bin lira para ödülüyle aranan Bedrettin Günebakmaz’ın saklandığı adres Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) tarafından tespit edildi. Geçmiş dönemde FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün Deniz Kuvvetleri Komutanlığı mahrem yapılanmasında sözde ‘müdür’ konumunda olan Günebakmaz’ın Gölcük’te askerlerle ilgilendiği, kimya öğretmeni olduğu, örgütün haberleşme uygulaması ByLock’u kullandığı ve Bank Asya’da hesabı olduğu tespit edildi. Üsküdar’daki ev adresi tespit edilen Günebakmaz’ın evini başkası adına kiralayıp fatura aboneliklerini o kişi adına açtırdığı ve 10 yıl boyunca renkli şapka, bere, gözlükler ile gizlenerek dışarıya çıktığı belirlendi.

Teknik ve fiziki takibin ardından ortak operasyon düzenleyen MİT ve Terörle Şube Müdürlüğü ekipleri, önceki gece Günebakmaz’ı saklandığı adreste gözaltına aldı. Evde çok sayıda renkli şapka, bere, gözlük ve kep ele geçirildi.

FETÖ’nün ‘şapkalı müdürü’ yakalandı

 

