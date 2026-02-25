FETÖ’nün ‘şapkalı müdürü’ yakalandı

Haberin Devamı

Örgütün askeri yapılanmasında kritik rolde olduğu belirtilen firari Günebakmaz’ın 10 yıldır renkli şapka, bere ve gözlükler takıp, farklı kimlikler kullanarak saklandığı öğrenildi.

300 bin lira para ödülüyle aranan Bedrettin Günebakmaz’ın saklandığı adres Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) tarafından tespit edildi. Geçmiş dönemde FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün Deniz Kuvvetleri Komutanlığı mahrem yapılanmasında sözde ‘müdür’ konumunda olan Günebakmaz’ın Gölcük’te askerlerle ilgilendiği, kimya öğretmeni olduğu, örgütün haberleşme uygulaması ByLock’u kullandığı ve Bank Asya’da hesabı olduğu tespit edildi. Üsküdar’daki ev adresi tespit edilen Günebakmaz’ın evini başkası adına kiralayıp fatura aboneliklerini o kişi adına açtırdığı ve 10 yıl boyunca renkli şapka, bere, gözlükler ile gizlenerek dışarıya çıktığı belirlendi.

Teknik ve fiziki takibin ardından ortak operasyon düzenleyen MİT ve Terörle Şube Müdürlüğü ekipleri, önceki gece Günebakmaz’ı saklandığı adreste gözaltına aldı. Evde çok sayıda renkli şapka, bere, gözlük ve kep ele geçirildi.