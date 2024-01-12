FETÖ’nün propagandacısına polisten dosya servisi

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Son dönemde gizli yürütülen birçok kritik soruşturmada bilgilerin dışarıya sızdırılması üzerine Ankara emniyeti içerisinde “köstebek” soruşturması başlatıldı. Yapılan çalışmalarda son süreçte Ankara Emniyet Narkotik Suçlarla Mücadele ekibine katılan polis memuru Serkan Dinçer’in ismine ulaşıldı. Terör savcılığınca başlatılan ve Terörle Mücadele (TEM) ekipleri tarafından yürütülen 2023/233817 numaralı soruşturma dosyası kapsamında gözaltına alınan Dinçer, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Dinçer’in sosyal medya platformlarda sahte hesaplar açtığı ve bu hesaplar üzerinden de paylaşımlarda bulunduğu, gizli kalması gereken bilgileri terör örgütü bağlantılı kişilere aktardığı da belirlendi.

FETÖ’CÜ GÜVEN’E

Cezaevine gönderilen Dinçer’in gizli yürütülen kritik soruşturmalarla ilgili bilgileri FETÖ’nün etkin propagandacısı olan firari Cevheri Güven ile yine örgüt bağlantılı kişilere sızdırdığı belirtildi. Güven ve FETÖ’cülere bilgi sızdırdığı belirlenen polis memuru Dinçer’in cep telefonu ve kullandığı bilgisayarına da incelenmek üzere el konuldu. Bir polis memurunun ulaşamayacağı bilgileri bile elde ederek Güven’e servis etmekle suçlanan Dinçer’e bu bilgilerin kim tarafından aktarıldığı araştırılıyor.

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BİLGİLER ‘SIZMIŞ’

Gizli bilgilerin bir “havuz” gibi Dinçer’de toplandığı, ardından da servis edildiği iddia edilirken, Dinçer’in aktif görevde olan üst düzey emniyet müdürleriyle bağlantılarına da bakılıyor. Son dönemde soruşturma dosyasında olmamasına rağmen “polis mülakatları”nın bile dışarı sızdırılması Ankara emniyeti içerisinde rahatsızlığa neden olmuştu. Bilgi sızdırılması konusunda İçişleri Bakanlığı’nın talimatıyla “idari soruşturma” da başlatılmış, konuyla ilgili 2 polis başmüfettişi de görevlendirilmişti.