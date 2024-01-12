×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
HABERLERGündem Haberleri

FETÖ’nün propagandacısına polisten dosya servisi

Güncelleme Tarihi:

#FETÖ#Cevheri Güven#Soruşturma
FETÖ’nün propagandacısına polisten dosya servisi
Oluşturulma Tarihi: Ocak 12, 2024 07:00

FETÖ’nün etkin propagandacısı olan Cevheri Güven’e kritik soruşturmaların bilgilerini sızdırmakla suçlanan narkotik polisi tutuklandı. Bir polis memurunun ulaşamayacağı bilgileri sızdırdığı belirtilen polisin aktif görevde olan emniyet müdürleriyle bağlantıları da araştırılıyor.

Haberin Devamı

Son dönemde gizli yürütülen birçok kritik soruşturmada bilgilerin dışarıya sızdırılması üzerine Ankara emniyeti içerisinde “köstebek” soruşturması başlatıldı. Yapılan çalışmalarda son süreçte Ankara Emniyet Narkotik Suçlarla Mücadele ekibine katılan polis memuru Serkan Dinçer’in ismine ulaşıldı. Terör savcılığınca başlatılan ve Terörle Mücadele (TEM) ekipleri tarafından yürütülen 2023/233817 numaralı soruşturma dosyası kapsamında gözaltına alınan Dinçer, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Dinçer’in sosyal medya platformlarda sahte hesaplar açtığı ve bu hesaplar üzerinden de paylaşımlarda bulunduğu, gizli kalması gereken bilgileri terör örgütü bağlantılı kişilere aktardığı da belirlendi.

FETÖ’CÜ GÜVEN’E

Cezaevine gönderilen Dinçer’in gizli yürütülen kritik soruşturmalarla ilgili bilgileri FETÖ’nün etkin propagandacısı olan firari Cevheri Güven ile yine örgüt bağlantılı kişilere sızdırdığı belirtildi. Güven ve FETÖ’cülere bilgi sızdırdığı belirlenen polis memuru Dinçer’in cep telefonu ve kullandığı bilgisayarına da incelenmek üzere el konuldu. Bir polis memurunun ulaşamayacağı bilgileri bile elde ederek Güven’e servis etmekle suçlanan Dinçer’e bu bilgilerin kim tarafından aktarıldığı araştırılıyor.

Haberin Devamı

BİLGİLER ‘SIZMIŞ’

Gizli bilgilerin bir “havuz” gibi Dinçer’de toplandığı, ardından da servis edildiği iddia edilirken, Dinçer’in aktif görevde olan üst düzey emniyet müdürleriyle bağlantılarına da bakılıyor. Son dönemde soruşturma dosyasında olmamasına rağmen “polis mülakatları”nın bile dışarı sızdırılması Ankara emniyeti içerisinde rahatsızlığa neden olmuştu. Bilgi sızdırılması konusunda İçişleri Bakanlığı’nın talimatıyla “idari soruşturma” da başlatılmış, konuyla ilgili 2 polis başmüfettişi de görevlendirilmişti.

Haberle ilgili daha fazlası:
#FETÖ#Cevheri Güven#Soruşturma

BAKMADAN GEÇME!