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Gündem
Harun Reşit SERBEST/ KAYSERİ (DHA)
Haber Giriş: 05.08.2021 - 11:19 | Son Güncelleme:

FETÖ’nün polis eşlerinden sorumlu 'mahrem imam'larına operasyon: 4 gözaltı

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FETÖ’nün polis eşlerinden sorumlu 'mahrem imam'larına operasyon: 4 gözaltı

Kayseri'de FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 'polis eşlerinden sorumlu mahrem imam' oldukları belirlenen 4 kadın gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri, FETÖ/PDY üyelerine yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda kentte 4 kadının, FETÖ/PDY’nin polis eşlerinden sorumlu 'mahrem imam'ları oldukları belirlendi. Öğretmenlik dahil çeşitli meslek gruplarından oldukları tespit edilen 4 kadın, polisin operasyonu sonucu yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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