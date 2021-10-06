FETÖ'nün Orta Asya yapılanmasında yer aldığı iddiasıyla aranan şüpheli yakalandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca terör örgütü FETÖ / PDY'nin yurt dışı yapılanmasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, "Silahlı Terör Örgütü Üyeliği" suçlamasıyla firari olarak aranan T.N.B. isimli kişinin 27 Eylül Pazartesi günü Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'ten uçakla İstanbul'a geleceği bilgisi alındı.
04.30'da Bişkek'ten havalanan T.N.B.'nin içerisinde bulunduğu uçak, saat 10.20'de İstanbul Havalimanı'na indi. Dış Hatlar Geliş Terminali'nde pasaport kontrolüne giren T.N.B., polis ekiplerince pasaport kontrolü sırasında gözaltına alındı. Şüpheli, polisteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca serbest bırakıldığı öğrenildi.