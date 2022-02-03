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FETÖ'nün 'Orta Asya sorumlusu' İnandı'nın tahliye talebine ret

#Ankara#FETÖ #Terör
FETÖnün Orta Asya sorumlusu İnandının tahliye talebine ret

MİLLİ İstihbarat Teşkilatı (MİT) tarafından yurt dışında yakalanıp, Türkiye'ye getirilen, FETÖ/PDY'nin sözde Orta Asya sorumlusu Orhan İnandı'nın yargılanmasına devam edildi. Duruşmada savunma yapan İnandı'nın tahliye talebi reddedildi.

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MİT operasyonuyla Kırgızistan'da yakalanıp, Türkiye'ye getirilen, FETÖ/PDY'nin sözde Orta Asya sorumlusu Orhan İnandı'nın, 'silahlı terör örgütü yöneticiliği' suçundan 15 yıldan 22 yıl 6 aya kadar hapis cezası istemiyle Ankara 23'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde tutuklu yargılanmasına devam edildi. Savunmasını yapan Orhan İnandı, terör örgütünü 'hizmet hareketi' olarak gördüğünü ve bu yaşına kadar yasa dışı hiçbir eylemde bulunmadığını ileri sürdü.

İnandı, Kırgızistan'a eğitim kurumlarında çalışmak üzere gittiğini, burada bulunan kurumlarda genel müdür yardımcılığı ve yönetim kurulu başkan yardımcılığı yaptıktan sonra 2001 yılından itibaren eğitim şirketinin yönetim kurulu başkanlığını üstlendiğini belirtti. İnandı, darbe girişimini kınadığını ve yapanların cezalandırılması gerektiğini söyledi. İnandı, kolunda kırık olduğunu ve ameliyat olması gerektiğini belirterek, adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasını talep etti. Mahkeme heyeti, sanık Orhan İnandı'nın tutukluluğunun devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.

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#Ankara#FETÖ#Terör

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