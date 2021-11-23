FETÖ'nün 'Orta Asya sorumlusu' İnandı: Darbe girişimine üzüldüm, ağladım

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MİT operasyonuyla Kırgızistan'da yakalanıp, Türkiye'ye getirilen, FETÖ/PDY'nin sözde 'Orta Asya sorumlusu' Orhan İnandı, 'silahlı terör örgütü yöneticisi olmak' suçundan tutuklandı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, İnandı için 'silahlı terör örgütü yöneticiliği' suçundan 15 yıldan 22 yıl 6 aya kadar hapis cezası istendi. İnandı'nın, Ankara 23'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki yargılamasına devam edildi. İnandı, duruşma salonunda avukatı ile hazır bulundu. Mahkeme başkanının savunması için söz verdiği İnandı, kanunsuz şekilde Türkiye'ye getirildiğini iddia etti. İfadelerini işkence altında verdiğini öne süren İnandı, mahkemeden ek süre istedi.

'EMRİ VERDİĞİNE İNANMIYORUM'

Mahkeme heyetinin '15 Temmuz'da hizmet hareketi olarak gördüğün terör örgütünün yaptığı darbe girişimine üzülmedin mi?' sorusuna Orhan İnandı, "Üzüldüm hatta ağladım ama biz yapmadık" yanıtını verdi.

Sanık İnandı, 'Fetullah Gülen'in bu darbenin emrini verdiğine inanmıyor musun?' sorusuna ise "İnanmıyorum" cevabını verdi.

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Mahkeme heyeti, daha sonra tanıklar İshak T., Tamer E., Abdullah E., Gürhan D., Önder Ö. ve Fatih Y.'yi dinledi. Tanıklar, İnandı'yı Kırgızistan'da 'Sebat Eğitim Kurumları genel müdürü' olarak tanıdıklarını söyledi.

Mahkeme heyeti, savunmasını tamamlaması için Orhan İnandı'ya süre verilmesine ve tutukluluğunun devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.