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FETÖ'nün mahrem yapılanmasına operasyon: 15 ilde 26 gözaltı

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#FETÖ Operasyonu#Ankara Soruşturması#Kamu Mahrem Yapılanması
FETÖnün mahrem yapılanmasına operasyon: 15 ilde 26 gözaltı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 15, 2026 16:35

Ankara merkezli 15 ilde FETÖ'nün 'Kamu Mahrem' ve 'İzdivaç' yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda 26 şüpheli yakalandı.

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütünün Kamu Mahrem Yapılanması ve Kamu Mahrem İzdivaç Yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, Ankara merkezli 15 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

MAHREM YAPILANMAYA OPERASYON

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde gerçekleştirilen operasyonda, Kamu Mahrem Yapılanmasında faaliyet gösterdiği tespit edilen 1 şüpheli ile Kamu Mahrem İzdivaç Yapılanması içerisinde faaliyet gösterdikleri ve örgütsel faaliyetlerine devam ettikleri değerlendirilen 27 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

26 KİŞİ YAKALANDI

Başsavcılık tarafından haklarında gözaltı kararı verilen 28 şüpheliden 26'sı yakalanarak gözaltına alındı. Diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik soruşturmanın çok yönlü ve titizlikle sürdüğü bildirildi.

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#FETÖ Operasyonu#Ankara Soruşturması#Kamu Mahrem Yapılanması

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