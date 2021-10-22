FETÖ'nün 'mahrem rehberlik' yapılanmasına yönelik operasyon

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Konya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince tarafından yapılan çalışmalar neticesinde, FETÖ'nün, öğrencileri eğiterek devlet kadrosuna sızdırma görevini üstlenen "mahrem rehberlik yapılanması"na yönelik Konya merkezli 12 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda 18 şüpheliden 17'si gözaltına alındı. Şüphelilerin, örgütün rehberlik yapılanması içerisinde faaliyet gösterdiği, yüzlerce öğrencinin örgüt bünyesinde eğitilerek devlet kadrolarına sızdırılmasında aktif görev üstlendikleri tespit edildi.

Söz konusu yapılanmasının, örgütün paralel devlet hedefi doğrultusunda örgüte bağlılık derecesine göre Türk Silahlı Kuvvetleri, emniyet, adliye gibi mahrem örgüt yapılanmalarında görev verilerek devlet kadrolarında özel olarak vazifelendirildiği öğrenildi.

Haklarında yakalama kararı çıkarılan 18 zanlının daha önce haklarında adli işlem bulunmadığı, 6 şüphelinin halen kamu görevlisi olarak aktif görev yaptığı belirlendi.