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Özkan ARSLAN/ANKARA, (DHA)
Haber Giriş: 24.09.2020 - 14:22 | Son Güncelleme:

FETÖ'nün mahrem imamına 12 yıl hapis cezası verildi

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FETÖ'nün mahrem imamına 12 yıl hapis cezası verildi
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ANKARA'da, FETÖ/PDY’nin emniyet mahrem imamı olduğu ve nitelikli dolandırıcılık suçlamasıyla yargılanan eski kamu çalışanı Yalçın Azanpa, 12 yıl 3 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı.

Ankara 25’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen karar duruşmasına, tutuklu sanık Yalçın Azanpa ve avukatı katıldı. Savcının esas hakkındaki mütalaasına karşı savunma yapan sanık Azanpa, örgütle bağlantısı olmadığını, mahrem imam olduğu iddialarının ise somut delillere dayanmadığını ileri sürdü. ByLock kullanmadığını da ileri süren Azanpa, kamuya atamasının yapıldığı KPSS sınavında soruları önceden örgüt üyelerinden aldığı iddialarını da kabul etmedi. Savunmanın ardından kararını açıklayan mahkeme sanık Aazanpa’yı, 'silahlı terör örgütüne üye olmaktan' ve 'nitelikli dolandırıcılık' suçundan 12 yıl 3 ay 15 gün hapis cezasına çaptırdı.

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