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FETÖ’nün ‘kulağı’ yakalandı

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#FETÖ#Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü#Kudüs
FETÖ’nün ‘kulağı’ yakalandı
Çetin AYDIN
Oluşturulma Tarihi: Haziran 20, 2023 07:00

FETÖ/ PDY’nin kamu görevlileri, işinsanları, gazeteciler ve akademisleri usulsüz dinlediği Selam - Tevhid soruşturmasında görev alan eski komiser yardımcısı İlyas Turan, Silivri’de yakalandı.

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İlyas Turan, İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü’nde görevli komiser yardımcılarından biriydi. FETÖ soruşturmalarında örgütle olan bağı tespit edildi. Meslekten atıldı.

BİNLERCE KİŞİYİ DİNLEDİ

2010-2014 yılları arasında binlerce kişinin usulsüz olarak dinlendiği Selam-Tevhid / Kudüs Ordusu Terör Örgütü isimli kurmaca operasyonda yer almıştı. Hakkında açılan davada ‘Silahlı terör örgütüne üye’ olma suçundan 7 yıl 6 ay, ‘Özel hayatın gizliliğini ihlal etmek’ suçundan 4 yıl 12 ay olmak üzere toplam 12 yıl 6 ay cezaya çarptırılınca izini kaybettirdi. Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Turan’ı gizlendiği Silivri’de yakaladı. Adliyeye sevk edilen Turan, tutuklandı.

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#FETÖ#Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü#Kudüs

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