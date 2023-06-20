FETÖ’nün ‘kulağı’ yakalandı

Haberin Devamı

İlyas Turan, İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü’nde görevli komiser yardımcılarından biriydi. FETÖ soruşturmalarında örgütle olan bağı tespit edildi. Meslekten atıldı.

BİNLERCE KİŞİYİ DİNLEDİ

2010-2014 yılları arasında binlerce kişinin usulsüz olarak dinlendiği Selam-Tevhid / Kudüs Ordusu Terör Örgütü isimli kurmaca operasyonda yer almıştı. Hakkında açılan davada ‘Silahlı terör örgütüne üye’ olma suçundan 7 yıl 6 ay, ‘Özel hayatın gizliliğini ihlal etmek’ suçundan 4 yıl 12 ay olmak üzere toplam 12 yıl 6 ay cezaya çarptırılınca izini kaybettirdi. Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Turan’ı gizlendiği Silivri’de yakaladı. Adliyeye sevk edilen Turan, tutuklandı.