‘FETÖ’nün kulağı’ tek tek anlattı

Eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal ve bazı eski MHP milletvekilleri-yöneticilerinin özel hayatına ilişkin görüntülerin yayınlanmasıyla ilgili 170 sanıklı davanın savcılık mütalaasında çarpıcı bilgiler yer aldı. İstihbarat Daire Başkanlığı ile Ankara ve İstanbul İstihbarat şube müdürlüklerinde görevli sanıkların yaptıkları dinlemeler ve kaset kumpasları detaylarıyla aktarıldı. Etkin pişmanlıktan yararlanarak ifade veren eski Ankara İstihbarat Şubesi’nde görevli polis Yiğit Uyar, ifadesinde dikkat çekici ayrıntılar paylaştı.

‘GÜL’ÜN SESİ OLDUĞUNU ANLADIM’

Mütalaada Uyar’ın ifadesinde, Abdullah Gül’ün Cumhurbaşkanlığı yaptığı dönemde Bedri Ünal’ın (Ankara İstihbarat Büro Amiri) kendisine USB flash bellekte ses kayıtlarını getirip çözmesini emrettiği yer aldı. Buna göre Uyar çözüme başlayınca sesin Abdullah Gül’e ait olduğunu anladığını söyledi. Gül’ün makam odasında kaydedilen ses kayıtlarının üç ay boyunca Ünal aracılığıyla kendisine getirildiğini ve çözümünü yaparak teslim ettiğini anlattı.

‘ERDOĞAN’IN 30 GÖRÜŞMESİ GETİRİLDİ’

Mütalaaya göre Uyar’a 2012 yılında Ertan Aslan isimli komiser de flash bellekte ses kayıtları getirmeye başladı. Uyar bu kayıtları dinlediğinde dönemin başbakanı Tayyip Erdoğan’a ait olduğunu anladığını söyledi. Erdoğan’ın görüşmeleri iki ay boyunca parça parça kendisine getirildi.

Sanık Uyar’ın ifadesine göre bazı dosyalarda 10, bazı dosyalarda 20 görüşme vardı. Ertan Arslan isimli komiserin kendisine bu ses kayıtlarını dinlerken “Yasin El Kadı” ismine ve “Suudi Arabistan’la” yapılan görüşmelere dikkat etmesini söylediğini anlattı. Uyar’ın bu kayıtlar arasında Erdoğan’ın kızıyla, oğluyla ve bakanlarla yaptığı görüşmelerin de olduğunu, bu sesleri dinleyip yazıya dökerek word ortamında, dijital olarak Arslan’a teslim ettiğini anlattığı ifade edildi.

DEVLETİN DEĞİL FETÖ’NÜN İSTİHBARATI

Mütalaada, o dönemde FETÖ denetiminde olan Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Daire Başkanlığı’nın, örgütün bir istihbarat birimi olarak faaliyet gösterdiği belirtilerek, “Bu örgütün hedefinde olan kişilerin özel hayatlarına ilişkin veriler toplamak suretiyle adeta yatak odası istihbaratı yaptığı değerlendirilmiştir” tespiti yapıldı.

‘KASET’ DAHİL 9 OLAYDA YER ALMIŞ

Sanık polis Yiğit Uyar, ifadesinde “Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı’na ait ses kaydını çözümlediğini ve tape yaptığını beyan ettikten sonra saklayabileceği herhangi bir konu olmayacağını” belirtti ve kendisinin de dahil olduğu dokuz olay hakkında ayrıntılı beyanlarda bulundu. Karıştığı olaylar: