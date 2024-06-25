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FETÖ'nün Kara Kuvvetleri mahrem yapılanmasına operasyon

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#FETÖ#Kara Kuvvetleri#Operasyon
FETÖnün Kara Kuvvetleri mahrem yapılanmasına operasyon
Oluşturulma Tarihi: Haziran 25, 2024 09:13

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturma kapsamında FETÖ/PDY'nin Kara Kuvvetleri Komutanlığı mahrem yapılanmasına yönelik 24 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Ankara merkezli 9 ilde eş zamanlı operasyon başlatıldı.

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu'nca yürütülen soruşturmalar kapsamında, FETÖ/PDY'nin Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nı hedef alarak içerisinde yuvalanan, 'mahrem hizmetler' yapılanmasıyla iltisakı ve irtibatı olan 24 şüpheli belirlendi. Ankara genelinde çeşitli semtlerde bulunan büfe, bakkal, market gibi umuma açık iş yerlerinde bulunan kontörlü sabit hatları kullanarak sivil imamlar ile haberleştikleri tespit edilen; 1’i mahrem imam, 14'ü görevde, 8'i daha önce ihraç edilmiş, subay/astsubay/uzman çavuş, 1'i ilişiği kesilmiş askeri öğrenci olmak üzere toplam 24 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerin yakalanmasına yönelik Ankara merkezli 9 ilde eş zamanlı operasyon başlatıldı.

 

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#FETÖ#Kara Kuvvetleri#Operasyon

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