Son dakika... Peş peşe FETÖ operasyonları başlatıldı! Çok sayıda gözaltı kararı

Son dakika haberine göre FETÖ'nün Kara Kuvvetleri Komutanlığı mahrem hizmetler yapılanmasına, FETÖ'nün mali yapılanmasına ve FETÖ'nün Jandarma Genel Komutanlığındaki mahrem hizmetler yapılanmasına ilişkin 4 ayrı operasyon başlatıldı.

İSTANBUL MERKEZLİ 7 İLDE OPERASYON

İstanbul merkezli 7 ilde düzenlenen operasyonda, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) finansal destek sağladıkları iddiasıyla haklarında gözaltı kararı verilen 40 şüpheliden 28'i yakalandı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada, FETÖ'nün finans merkezi olduğu gerekçesiyle kayyum atanan Kaynak Holding ve buraya bağlı alt şirketlerde çalıştıkları, farklı bankalardan kredi çekerek Bank Asya'ya yatırdıkları belirlenen 40 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince İstanbul, Ankara, İzmir, Kocaeli, Erzurum, Kırklareli ve Kahramanmaraş'ta düzenlenen eş zamanlı operasyonda, şüphelilerden 28'i yakalandı.

Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzeme ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü, firari 12 kişiden 7'sinin yurt dışında olduğu, 5 kişinin ise yakalanmasına çalışıldığı bildirildi.

FETÖ'NÜN KARA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI YAPILANMASINA YÖNELİK

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Kara Kuvvetleri Komutanlığı "mahrem hizmetler" yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, 24 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, Terör Suçları Soruşturma Bürosunca, FETÖ'nün Kara Kuvvetleri Komutanlığı mahrem hizmetler yapılanmasıyla irtibatları olduğu anlaşılan ve kontörlü sabit telefon üzerinden örgütün sivil imamlarıyla iletişim sağladıkları tespit edilen şüpheliler hakkında soruşturma başlatıldığı kaydedildi.

Açıklamada, halen görevde bulunan bir albay, 4 binbaşı ve 2 yüzbaşı ile emekli bir albay ve daha önce ihraç edilmiş bir yüzbaşının da aralarında bulunduğu 24 şüpheli hakkında Ankara merkezli 10 ilde gözaltı kararı verildiği bildirildi.

Şüphelilerin yakalanmasına yönelik işlemlere Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince devam ediliyor.

KAYSERİ'DE FETÖ SORUŞTURMASI

Kayseri merkezli 4 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında 10 şüphelinin yakalanmasına yönelik operasyon başlatıldı.

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY'nin "mahrem imamları" tarafından ankesörlü ve sabit hatlardan arandıkları belirlenen, muvazzaf ve daha önce ihraç edilmiş askeri personelin aralarında bulunduğu 10 zanlının yakalanmasına yönelik operasyon düzenledi.

Kayseri merkezli 4 ilde eş zamanlı başlatılan operasyonda, şüphelilerin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.