FETÖ’nün kamu sınavlarına hazırlık evleri örgütlenmesi; 60 şüpheli için gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan yapılan açıklamada, FETÖ/PDY’nin KPSS ve diğer kamu sınavlarına hazırlık evlerine yönelik soruşturma yürütüldüğü belirtildi. Açıklamada, soruşturma kapsamında, örgüte ait sınavlara hazırlık evlerinde kaldıkları ve sınav sorularının kendilerine sınav öncesinde verildiği iddiasıyla Ankara merkezli 30 ilde bulunan 60 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiği ifade edildi.