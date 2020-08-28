MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriFETÖ'nün kadın üyelerinden sorumlu imamı Antalya'da yakalandı
GeriGündem FETÖ'nün kadın üyelerinden sorumlu imamı Antalya'da yakalandı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA)
Haber Giriş: 28.08.2020 - 16:57 | Son Güncelleme:

FETÖ'nün kadın üyelerinden sorumlu imamı Antalya'da yakalandı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
FETÖ'nün kadın üyelerinden sorumlu imamı Antalya'da yakalandı
Abone Olgoogle-news

FETÖ/PDY üyesi olmak suçundan hakkında 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan, örgütün Isparta'nın Yalvaç ilçesindeki kadın üyelerinden sorumlu imamı F.G., Antalya'da yakalandı.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Antalya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Muratpaşa ilçesinde bir eve operasyon düzenledi. Evde bulunan bir kadın gözaltına alındı. Kadının, hakkında 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan örgütün Isparta'nın Yalvaç ilçesindeki kadın üyelerinden sorumlu imam F.G. olduğu tespit edildi. 'ByLock' kullanıcısı da olan F.G., işlemlerinin ardından Antalya Cezaevi'ne teslim edildi.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle