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AA
Haber Giriş: 22.09.2020 - 12:04 | Son Güncelleme:

FETÖ'nün jandarma mahrem yapılanmasına yönelik operasyonda 11 zanlı gözaltına alındı

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FETÖ'nün jandarma mahrem yapılanmasına yönelik operasyonda 11 zanlı gözaltına alındı
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Kocaeli merkezli 9 ilde düzenlenen operasyonda, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Jandarma Genel Komutanlığı mahrem hizmet yapılanmasında yer aldıkları iddiasıyla 11 şüpheli yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığınca Jandarma Genel Komutanlığının mahrem hizmet yapılanmasının deşifre edilmesine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 11 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Kocaeli merkezli 9 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 11 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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