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FETÖ'nün 'izdivaç' yapılanmasına darbe: 8 ilde eş zamanlı operasyon

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#FETÖ#Dijital Platformlar#Evlilik Operasyonu
FETÖnün izdivaç yapılanmasına darbe: 8 ilde eş zamanlı operasyon
Oluşturulma Tarihi: Eylül 22, 2026 09:12

İstanbul merkezli 8 ilde, FETÖ'nün evlilikleri örgütsel kriterler doğrultusunda yönlendiren 'izdivaç' sorumlularına yönelik düzenlenen operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin dijital platformlar üzerinden aday havuzları oluşturarak eşleştirme yaptıkları belirlendi.

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında, örgütün 'izdivaç sorumlusu' olarak adlandırdığı kişiler aracılığıyla adaylara ilişkin bilgilerin toplandığı ve kayıt altına alındığı tespit edildi.

FETÖnün izdivaç yapılanmasına darbe: 8 ilde eş zamanlı operasyon

DİJİTAL PLATFORMLARDAN GRUPLAR KURMUŞLAR

Yapılan çalışmalarda, izdivaç faaliyetleri kapsamında kişilerin yaş, eğitim, meslek, memleket, aile yapısı, fiziki özellikleri ve örgütsel konumlarına ilişkin bilgilerin yanı sıra fotoğraflarının da temin edilerek aday havuzları oluşturulduğu belirlendi. Uygun görülen kişilerin söz konusu kriterler doğrultusunda eşleştirildiği, faaliyetlerin dijital platformlar üzerinden oluşturulan gruplar aracılığıyla da yürütüldüğü tespit edildi.

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Öte yandan 5 Mayıs 2026 tarihinde gerçekleştirilen operasyon kapsamında gözaltına alınan ve örgütün izdivaç sorumlusu olduğu değerlendirilen Merve Daştan’ın dijital materyalleri incelendi. İncelemeler sonucunda örgütün izdivaç yapılanması içerisinde faaliyet gösterdiği değerlendirilen 13 şüpheli tespit edildi.

FETÖnün izdivaç yapılanmasına darbe: 8 ilde eş zamanlı operasyon

9 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

İstanbul merkezli 8 ilde bulunan 13 eve eş zamanlı operasyon düzenlendi. İstanbul’da 2, Ankara’da 1, Kocaeli’de 2, Karabük’te 2, Denizli’de 3, Gaziantep’te 1, Kayseri’de 1 ve Samsun’da 1 adrese düzenlenen operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı.

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#FETÖ#Dijital Platformlar#Evlilik Operasyonu

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