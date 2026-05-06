FETÖ’nün ‘izdivaç ablaları’ deşifre

Yapılan teknik ve fiziki takip sonucu, ‘ev abisi/ablası’ olarak adlandırılan üyelerin öğrenci evleri üzerinden örgüte yeni üye kazandırmaya çalıştığını tespit etti. Devam eden çalışmalarda şüphelilerinin, örgüt içi bağlılığı güçlendirip gizliliği devam ettirmek amacıyla kendi belirledikleri katalog üzerinden izdivaç/evlilik sistemi oluşturdukları belirlendi. Gizlilik içinde hareket eden ‘izdivaç ablalarının’, uygun gördüğü kişileri tanıştırıp evlendirerek örgütün izdivaç faaliyetlerini yürüttükleri öne sürüldü.

25 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Örgüte yeni üye kazandırmak için üniversite öğrencilerini hedef alan ‘izdivaç abisi ile ablalarının’ kimlik ve adres bilgilerini tek tek tespit eden emniyet ekipleri, İstanbul merkezli 6 ilde düzenlenen operasyonda 25 şüpheliyi yakaladı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda örgütün yasaklı yayınları ile 1 milyon 140 bin lira nakit para ve altın ele geçirildi.