‘FETÖ’nün ikameti müttefikliğe gölge düşürüyor’

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle yayımladığı mesajında, 15 Temmuz darbe girişiminin 4´üncü yılında Türkiye´nin demokrasisini ve özgürlüğünü korumak için tam bir kararlılık içinde olduğunu vurguladı. Sözcü Kalın, “Emperyalist güçlerin taşeronluğuna soyunan din ve eğitim kisvesi altındaki hain FETÖ örgütü amaçlarına ulaşamamış, milletimiz bu mücadeleden güçlenerek çıkmıştır. Cumhurbaşkanımızın çağrısı ile halkımız darbe kalkışmasını engellemek için sokaklara çıkmış. Üzerlerine F-16´lar, tanklar ve ağır silahlarla ateş açılmasına rağmen eşi görülmemiş bir direniş ve kahramanlık örneği göstererek, canları pahasına bu kanlı darbeyi püskürtmeyi başarmıştır. O gece 251 masum vatandaşımız darbecilerin hain kurşunlarıyla şehit edilmiş, 2194 vatandaşımız da gazi olmuştur. Bunları asla unutmayacağız, unutturmayacağız” diye konuştu.

‘İYİ BİR SINAV VEREMEMİŞTİR’

FETÖ´nün yurt dışında Türkiye aleyhine yürüttüğü faaliyetleri sonlandırmak için girişimlerin devam ettiğine dikkat çeken Sözcü Kalın, şunları söyledi: “15 Temmuz darbe girişiminden sonra FETÖ mensuplarının başta ABD ve Avrupa olmak üzere dünyanın farklı ülkelerine kaçarak, işledikleri ağır suçların cezasını çekmeden yaşamalarına müsaade edilmesi ikili ilişkilerimize zarar vermektedir. Türkiye, terör tehdidi altındaki ülkelerin ulusal güvenliğini esas alan bir duruş sergilerken özellikle Batılı ülkeler bu konuda iyi bir sınav verememiştir. FETÖ elebaşının halen ülkemize iade edilmemesi ve ABD´de ikamet etmesine müsaade edilmesi, Türkiye ile ABD arasındaki müttefiklik ruhuna gölge düşürmektedir. Hain FETÖ terör örgütünün demokrasimize yönelik oluşturduğu tehdidi görmezden gelen bazı batılı ülkelerin siyasi saiklerle 15 Temmuz realitesine kayıtsız kalması, kendi değerleriyle çeliştiklerini ortaya koymaktadır.”

‘MÜCADELEYE DEVAM’

15 Temmuz’da, FETÖ’nün ulusal güvenliğe yönelik varoluşsal bir tehdit oluşturduğunu belirten Kalın, “Vatanı için kahramanca canlarını feda eden 15 Temmuz şehitlerimizi hürmetle, minnetle ve rahmetle yâd ediyorum. Milli birlik ve beraberliğimizin bir nişanesi olan 15 Temmuz ruhunun nesiller boyu daim olmasını temenni ediyorum” dedi.

ABD SEMALARINDA ‘FETÖ’YÜ DURDURUN’ PANKARTI

15 Temmuz darbe girişiminin 4. yıldönümünde, kamyonlara ve planör uçakların arkasına asılan pankartlarla ABD yönetimi ve kamuoyuna FETÖ’nün gerçek yüzü anlatıldı. İlan kamyonları ile pankart taşıyan uçaklar New York, Washington DC ve FETÖ’nün karargâhının bulunduğu Pennsylvania’daki çiftlik etrafında “Terörist FETÖ’yü durdurun” yazılı pankartlar taşıyarak gün boyu dolaştı.