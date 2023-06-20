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FETÖ'nün hücre evine operasyonda 5 tutuklama

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#DENİZLİ#FETÖ#Terör
FETÖnün hücre evine operasyonda 5 tutuklama
Oluşturulma Tarihi: Haziran 20, 2023 16:24

DENİZLİ'de, FETÖ/PDY’nin güncel yapılanmasına yönelik bir hücre evine düzenlenen operasyonda 9 kişi gözaltına alındı. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 5'i tutuklandı, 4'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ/PDY’nin yeniden güçlenmesine ve eleman kazanmasına destek verdikleri belirlenen şüphelilere yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda önceden belirlenen adreslere operasyon düzenlendi. Operasyonlarda, 'Mahir' kod adını kullanan Y.Ö., 'Baran' kod adını kullanan Y.Ş., 'Ömer' kod adını kullanan S.B., 'Kahraman' kod adını kullanan M.İ.Y. ile F.Ö., H.B., F.G., yakalama emri ile aranan ve hücre evinde saklanan F.B. ile H.A. gözaltına alındı. Hücre evindeki aramalarda örgüt üyelerine gönderilmek üzere kargo paketlerine hazırlanmış yaklaşık 300 bin lira ile dijital materyaller ele geçirildi.

FETÖnün hücre evine operasyonda 5 tutuklama

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Yapılan soruşturmada, gözaltına alınan kişilerin örgütün Denizli'deki güncel yapılanması içerisinde faaliyet yürüttükleri, eski tarihli soruşturmalar kapsamında tutuklandıkları ve tahliye olduktan sonra eylemlerine devam ettikleri tespit edildi. 'Kod' isimler kullanan şüphelilerin örgütün gizli haberleşme programlarını kullandıkları, firari olarak yakalama emri ile aranan örgüt üyelerinin saklanma ve barınmasını sağlayıp, para desteğinde bulundukları belirlendi. Örgütün yeniden güçlenerek eleman kazanmasına yönelik faaliyetlerde bulundukları tespit edilen toplam 9 şüpheli, polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden Y.Ö., Y.Ş., S.B., F.Ö. ve H.B. tutuklandı, diğer 4 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. (DHA)

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#DENİZLİ#FETÖ#Terör

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