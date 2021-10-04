FETÖ’nün ‘hayalet evleri’! Harddiskleri mikrodalgada yakacaklardı

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Yunanistanın NAVTEX şımarıklığına sert yanıtYunanistan'ın NAVTEX şımarıklığına sert yanıt!#NAVTEX
Gecenin olay maçının ardından Meğer Halil Umut Meler...Gecenin olay maçının ardından! Meğer Halil Umut Meler...#Galatasaray
Tüm dünyanın gözü üstünde Saat 04:00te önemli gelişme yaşandıTüm dünyanın gözü üstünde! Saat 04:00'te önemli gelişme yaşandı#Evergrande
Kanserle ilk tanışmam Fulya Soybaş hastalıkla mücadelesini anlattı...Kanserle ilk tanışmam! Fulya Soybaş hastalıkla mücadelesini anlattı...#Meme Kanseri
Tüy kavgası Güzellik merkezlerindeki o cihazlara yasak'Tüy' kavgası! Güzellik merkezlerindeki o cihazlara yasak#Güzellik Salonları
İslam karşıtı karikatürleriyle biliniyordu Feci şekilde hayatını kaybettiİslam karşıtı karikatürleriyle biliniyordu! Feci şekilde hayatını kaybetti#Lars Vilks
Yeleği çıkarıp üzerine fırlattıYeleği çıkarıp üzerine fırlattı!#Fenerbahçe
Kararsızların artmasının temel nedeni şudurKararsızların artmasının temel nedeni şudur#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Başı belaya girdi Trilyonlarca dolara hükmediyor...Başı belaya girdi! Trilyonlarca dolara hükmediyor...#Kristalina Georgieva
Danilo Zanna ve eşi Tuğçe Demirbilek boşanıyor İşte detaylar...Danilo Zanna ve eşi Tuğçe Demirbilek boşanıyor! İşte detaylar...#Danilo Zanna
Meclisin ilkleri Uyutmayan havalandırma... Stres savar semin... Dev led ekranMeclis'in ilkleri! Uyutmayan havalandırma... Stres savar semin... Dev led ekran#TBMM
Bakkalın bitmeyen hesabı Toptancıda 7.95 markette 27.90Bakkalın bitmeyen hesabı! Toptancıda 7.95 markette 27.90!#Bakkal
İktidardan erken seçimi engelleyecek hamleİktidardan erken seçimi engelleyecek hamle#Erken Seçim
Yaşlanmak hastalık değildir Demirel ne demişti Uhulet ve suhuletle...Yaşlanmak hastalık değildir! Demirel ne demişti? Uhulet ve suhuletle...#Yaşlanmak
Terörist arıyorsan Ülkü Ocakları’na değil aynaya bak AmerikaTerörist arıyorsan Ülkü Ocakları’na değil aynaya bak Amerika#FETÖ
HABERLERGündem Haberleri

FETÖ’nün ‘hayalet evleri’! Harddiskleri mikrodalgada yakacaklardı

#FETÖ#Harddisk#Mahrem İmamları
FETÖ’nün ‘hayalet evleri’ Harddiskleri mikrodalgada yakacaklardı

Yeniden yapılanma içine giren FETÖ’nün sadece sorumlu mahrem imamların bildiği 23 ‘hayalet ev’i deşifre edildi. Bu evlere yapılan baskında 21 mahrem imam gözaltına alındı. Baskında mikrodalgaya atılıp yakılmak istenen flash bellek ve harddisklerde önemli bilgilere ulaşıldı.

Haberin Devamı

ANKARA Mali Suçlarla Mücadele ile İstihbarat ekiplerinin ortak çalışmasında deşifre edilen 23 ‘hayalet ev’e baskın yapıldı. Sahte kimlikler üzerinden kiralanan, elektrik, su, doğalgaz aboneliği ise deşifre olmamış FETÖ’cüler üzerine yapılan bu evlerde kalan 21 mahrem imam yakalandı. Yakalanan mahrem imamlarının acil ihtiyaçları dışında evlerden hiç çıkmadıkları, kendilerini de farklı isimlerle tanıttıkları belirlendi. FETÖ’nün bu mahrem imamlara aylık düzenli olarak para yardımında bulunduğu, paranın yine deşifre olmamış örgüt üyeleri tarafından elden teslim edildiği öğrenildi.

FETÖ’nün ‘hayalet evleri’ Harddiskleri mikrodalgada yakacaklardı

KÂĞITLAR BİRLEŞTİRİLDİ

Örgüt evinde saklanan emniyet mahrem imamı Süleyman T., polis ekiplerini kapıda gördüğü sırada örgütsel dökümanları yırtmaya başlarken, evdeki flash bellek ve harddiskleri ise mikrodalga fırına atıp yakarak imha etmeye çalıştı. Son anda fırından alınan harddisklerdeki veriler, Siber Suçlarla Mücadele ekiplerince kazıma yöntemiyle kurtarıldı. Kurtarılan harddisklerde örgütün güncel yapılanmasına ait arşivlenmiş birçok bilgi ve belgeye ulaşıldı. Olay yeri incele ekiplerinin çalışmaları ve kriminal incelemeler sonucunda parçalanan not kâğıtları tekrar birleştirildi. Notlarda örgüt tarafından gönderilen talimatlar, örgütün yeniden yapılanmasıyla ilgili bilgiler, yeni atanan mahrem imamlar, toplanan himmet paraları, paraların mahrem imamlar aracılığıyla kimlere gönderildiğine dair kod isimlerle oluşturulan liste çıktı. Baskın yapılan evlerdeki aramalarda sahte kimlik yapımında kullanılan baskı makineleri de ele geçirildi.

ÖRGÜT PARASI

Haberin Devamı

FETÖ’cülerin saklandığı gaybubet evlerinde yapılan aramalarda ise örgütün ailelere gönderdiği 110 bin TL, 22 bin 600 dolar ve 4 bin 230 Euro bulundu. Ayrıca 4 sahte kimlik, 33 telefon, 25 sim kart, 5 sd kart, 21 harddisk, 25 flash bellek, 32 bilgisayar-laptop-tablet, 8 CD-DVD, 5 yazıcı-wifi cihazı-ram ve 26 örgütsel döküman da ele geçirildi. Yakalanan 21 örgüt üyesinden 4’ü itirafçı olurken, 11’i tutuklandı.

FETÖ’nün ‘hayalet evleri’ Harddiskleri mikrodalgada yakacaklardı

181 FETÖ’CÜYÜ TEŞHİS ETTİLER

Haberin Devamı

BASKINDA yakalanan 21 FETÖ’cüden 4 mahrem imam itirafçı olarak, daha önce deşifre olmamış, aralarında kamu görevlilerinin de bulunduğu 181 örgüt üyesini teşhis etti. Hayalet evde 4 yıl saklanan karı koca M.Ş. ve G.Ş., sahte kimlikle yakalandı. İtirafçı olan mahrem imam M.Ş., saklandığı süre zarfında örgütle ilgili sorgulama yaptığını, FETÖ’nün dinle ilgisi olmadığını görünce itirafçı olmaya karar verdiğini kaydetti.

Haberle ilgili daha fazlası:
#FETÖ#Harddisk#Mahrem İmamları