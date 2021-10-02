FETÖ’nün ‘halı saha’ şifresi çözüldü

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28 Eylül günü İstanbul merkezli 8 ilde düzenlenen operasyonla 21 kişi gözaltına alındı.

13’Ü İTİRAFÇI OLDU

İstanbul’a getirilerek sorgulanan 21 kişiden 13’ü etkin pişmanlıktan faydalanarak itirafçı oldu. İtirafçılar, mahrem imamların, kendilerini ankesörlü telefonlarla arayarak, “Halı saha maçı var. Akşam bekliyoruz” diyerek gizli toplantılara çağırdığını anlattı. Mahrem imamların adliye personeli olmalarına yardım ettikleri kişilerden himmet adı altında para topladığı da ortaya çıktı.

SINAVLARA YURTLARDA ÇALIŞTIRDILAR

İtirafçılar, zabıt katibi olabilmeleri için örgüte ait yurtlarda klavye çalıştırıldıklarını ve böylelikle devlet memuru yapıldıklarını anlattı. Mahrem imamların ayrı evlerde ve örgütle alakası bulunmayan kişilerle birlikte kalmalarını istediğini anlatan itirafçılar, örgüt adına herhangi bir döküman taşımamaları konusunda da uyarıldıklarını söyledi.