FETÖ’nün hain darbe girişimi 10’uncu yılında

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Dini bir oluşum izlenimi vererek kurulduğu günden itibaren "devletin kılcal damarlarına sızmaya çalışan" çeşitli yöntemlerle Türk Silahlı Kuvvetleri’ne (TSK) de mensuplarını yerleştiren FETÖ, 15 Temmuz gecesi darbe girişiminde bulundu.

* Akıncı Üssü'nden havalanan F-16'lar Ankara üzerinde alçak uçuşa başladı. Askeri hareketliliğe ilişkin gelişmeler, haber kanallarına saat 22.28'de yansıdı.

* Televizyonlar, İstanbul Boğaziçi ve Fatih Sultan Mehmet köprülerinden geçişlerin askerlerce engellendiğini "son dakika" olarak duyurdu. Dönemin Başbakanı Binali Yıldırım, saat 23.02'de NTV'ye telefonla bağlanarak, "Milleti temsil eden hükümet iş başındadır. Bu kalkışmayı yapanlar, bu çılgınlığı yapanlar, bu kanunsuz eylemin içerisinde olanlar en ağır şekilde bedelini ödeyeceklerdir" dedi.

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Darbeci pilotlar, Gölbaşı'ndaki Emniyet Genel Müdürlüğü Havacılık Daire Başkanlığı’na, ardından Özel Harekat Başkanlığı'na saldırdı. TBMM de uçaklarla bombalandı.

* İşgal edilen yerler arasındaki TRT’de darbe bildirisi okutuldu.

ERDOĞAN'DAN ÇAĞRI

* Saat 00.24'ü gösterdiğinde CNN Türk'e bağlanan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, darbe girişiminin seyrini değiştiren tarihi konuşmasını yaptı ve "Milletimizi meydanlara davet ediyorum." çağrısında bulundu.

* Saatler ilerledikçe Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çağrısıyla vatandaşlar darbeye karşı şehirlerin meydanlarını ve kritik kamu kurumlarını doldurmaya başladı.

DARBECİ GENERALİ VURDU

* Diyarbakır’dan bir tabur bordo bereli askerle havalanan darbeci tuğgeneral Semih Terzi’nin uçağı Etimesgut Havalimanı’na saat 01.13’te indi. Dönemin Özel Kuvvet Komutanı Korgeneral Zekai Aksakallı, telefonla ulaştığı emir astsubayı Ömer Halisdemir’den, Terzi’yi etkisiz hale getirmesini istedi.

* Komutasındaki askerlerle Etimesgut Özel Hava Alay Komutanlığı’na gelen Terzi, saat 02.14’te ÖKK’nın emir komutasını almak için helikopterle Gölbaşı’ndaki karargaha gitti. Karargah giriş kapısına kadar gelen Terzi, 15 Temmuz kahramanı Halisdemir tarafından vurularak etkisiz hale getirildi. Halisdemir, Terzi ile Diyarbakır’dan gelen askerlerden bazılarının açtığı ateş sonucu şehit oldu.

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* Darbe girişimi, tüm yurtta yaklaşık 21 saatte kontrol altına alındı.

253 ŞEHİT VERİLDİ

* Asker ve sivil 253 kişinin örgüt mensuplarınca şehit edildiği darbe girişiminde yaklaşık 9 bin askeri personel, 35 uçak, 37 helikopter, 74'ü tank 246 zırhlı araç ve 4 bine yakın hafif silah kullanıldığı kayıtlara geçti.