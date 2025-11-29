×
Gündem Haberleri

FETÖ’nün güncel yapılanmasına operasyon: 92 gözaltı

Oluşturulma Tarihi: Kasım 29, 2025 10:11

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "FETÖ’nün güncel yapılanmasına operasyon: 92 şüpheli yakalandı. 59’u tutuklandı. 8’i hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor." dedi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"FETÖ’nün güncel yapılanmasına operasyon: 92 şüpheli yakalandı. FETÖ’nün güncel yapılanması içerisinde faaliyet gösteren, ankesörlü telefonlarla örgüt içindeki şahıslarla haberleşmeyi sürdüren, Örgütle iltisaklı sözde yardım kuruluşlarına finans sağlayan, sosyal medyada FETÖ’nün propagandasını yapan ve yurt dışına kaçma girişiminde bulunan 92 şüpheli Jandarmamız tarafından yakaladı.

59’u tutuklandı. 8’i hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor.

Cumhuriyet Başsavcılıklarımız ile Jandarma TEM Daire Başkanlığımız koordinesinde; Aksaray, Ankara, Antalya, Balıkesir, Bartın, Bursa, Burdur, Çanakkale, Denizli, Diyarbakır, Düzce, Edirne, Erzurum, Hatay, Mersin, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Karabük, Kırklareli, Kırıkkale, Kocaeli, Konya, Kütahya, Manisa, Osmaniye, Rize, Sakarya, Siirt, Şanlıurfa ve Şırnak İl Jandarma Komutanlıklarımızca son 1 haftada operasyonlar gerçekleştirildi.

Emeği geçenleri tebrik ediyorum. Milli İradeye Karşı Kurulan Tuzaklar Bir Bir Bozuluyor. Devletimizin bütünlüğüne, milletimizin huzuruna kastedenlerle mücadelemiz kararlılıkla devam ediyor"

