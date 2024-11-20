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FETÖ'nün güncel ve finans yapılanmasına operasyon; 22 gözaltı

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#Afyonkarahisar#FETÖ#Operasyon
Oluşturulma Tarihi: Kasım 20, 2024 13:56

Afyonkarahisar merkezli 4 ilde FETÖ/PDY'nin güncel ve finans yapılanmasına yönelik operasyonda 22 şüpheli yakalandı.

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Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Emniyet Genel Müdürlüğü TEM Daire Başkanlığı, İstihbarat ve KOM Başkanlıkları koordinesinde; dün 66 ilde FETÖ/PDY'ye yönelik 'Kıskaç-30' operasyonları düzenlendi. Bu kapsamda Afyonkarahisar merkezli Antalya, Ankara ve Uşak'ta 22 adreste arama yapıldı. Aramalarda çok sayıda dijital materyal ve doküman ele geçirildi. Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü KOM, TEM ve İstihbarat Şube Müdürlüklerince yürütülen çalışmalar sonucunda FETÖ/PDY'nin güncel ve finans yapılanmasında yer alan 22 şüpheli, gözaltına alındı.

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#Afyonkarahisar#FETÖ#Operasyon

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