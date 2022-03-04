FETÖ'nün güncel öğrenci evleri yapılanmasına operasyon: 41 şüpheli yakalandı

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu'nca FETÖ/PDY güncel öğrenci evlerinin yapılanmasının deşifresine yönelik soruşturma yürütülüyor. Soruşturma kapsamında Fatih, Bahçelievler, Beylikdüzü, Üsküdar ve Kadıköy'de bulunan 10 farklı adresle irtibatlı/iltisaklı şüphelilerin yakalanması için gözaltı kararı verildi.

İstanbul merkezli Gaziantep, Denizli, İzmir ve Osmaniye de dahil 7 ilde eş zamanlı operasyon yapılarak 41 şüpheli yakalandı. Diğer şüphelilerin yakalanmaları için çalışmalar devam ediyor.