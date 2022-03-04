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FETÖ'nün güncel öğrenci evleri yapılanmasına operasyon: 32 şüpheli yakalandı

#İstanbul#FETÖ#Operasyon
FETÖnün güncel öğrenci evleri yapılanmasına operasyon: 32 şüpheli yakalandı

Fetullahçı Silahlı Terör Örgütü'nün (FETÖ) güncel öğrenci evlerinin yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 35 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. İstanbul merkezli 7 ilde düzenlenen operasyonlarda 32 şüpheli yakalandı.

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu'nca FETÖ/PDY güncel öğrenci evlerinin yapılanmasının deşifresine yönelik soruşturma yürütülüyor.

Soruşturma kapsamında Fatih, Bahçelievler, Beylikdüzü, Üsküdar ve Kadıköy'de bulunan 10 farklı adresle irtibatlı/iltisaklı 30'u İstanbul'da ikamet eden 35 şüphelinin yakalanması için gözaltı kararı verildi.

İstanbul merkezli Gaziantep, Denizli, İzmir ve Osmaniye de dahil 7 ilde eş zamanlı operasyon yapılarak 32 şüpheli yakalandı. Diğer şüphelilerin yakalanmaları için çalışmalar devam ediyor.

 

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#İstanbul#FETÖ#Operasyon

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