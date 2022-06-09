Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

FETÖ'nün gıda deposu ortaya çıkarıldı

#FETÖ#Gıda Deposu#KHK
FETÖnün gıda deposu ortaya çıkarıldı

Bartın merkezli 4 ilde FETÖ'nün güncel yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda 37 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin daha önce KHK ile meslekten ihraç edilen ve cezaevinden çıkan FETÖ üyelerine ve ailelerine yardım yaptığı depo ele geçirildi. Depoda tıpkı bir markette olduğu gibi temizlikten gıda ürünlerine kadar ürünlerin raflara konulduğu, ihtiyaç duyulan her şeyin depodan örgüt üyelerine verildiği tespit edildi.

Haberin Devamı

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY'nin Bartın güncel yapılanmasına yönelik önceki gün operasyon düzenledi. Bartın, İstanbul, Karabük ve Isparta'da gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda 37 kişi gözaltına alındı. Ev, iş yeri ve araçlarda yapılan aramalarda 4 tüfek, altın, çok sayıda 1 dolar, bilgisayarlar, telefonlar, dergiler ve para ele geçirildi. Operasyon sırasında bazı örgüt üyelerinin balkondan attıkları cep telefonları incelemeye alındı. Telefonların yüksek korumalı şifreye sahip olduğu belirlenirken, şifrelerin çözülmesi için çalışma başlatıldı. Ayrıca şüphelilerin yurt dışından gelen para transferleri de tespit edildi.

FETÖnün gıda deposu ortaya çıkarıldı

Haberin Devamı

ÖRGÜT ÜYELERİNE YARDIM YAPIYORLARDI

Yapılan soruşturma kapsamında, Bartın Gölbucağı Mahallesi'nde bulunan metruk bir binanın alt katında daha önce market olarak kullanılan depo bulundu. Depoda temizlik ve gıda ürünlerinin bulunduğu, hepsinin markette olduğu gibi raflara sıralanarak konulduğu görüldü. Depodan, KHK ile kamudan ihraç edilen ve cezaevinden çıkan FETÖ üyeleri ve ailelerinin ihtiyaçlarının karşılandığı belirlendi. Soruşturma kapsamında savcılık kararı ile depoda bulunan 20 ton ürün kamyona yüklenerek, Bartın Belediyesi'ne ait soğuk hava deposuna yerleştirildi.

FETÖnün gıda deposu ortaya çıkarıldı

Haberle ilgili daha fazlası:
#FETÖ#Gıda Deposu#KHK

BAKMADAN GEÇME!

Dijital dünyaya ‘Google’ güncellemesi

Dijital dünyaya ‘Google’ güncellemesi

#Google
5 soruda kira düzenlemesi

5 soruda kira düzenlemesi

#TBMM
Tükürükten hastalık teşhisi olur mu… ‘Su dolu bardaktaki tükürük dibe çöküyorsa…’

Tükürükten hastalık teşhisi olur mu?… ‘Su dolu bardaktaki tükürük dibe çöküyorsa…’

#Sağlık

BAKMADAN GEÇME!

Dijital dünyaya ‘Google’ güncellemesi

Dijital dünyaya ‘Google’ güncellemesi

#Google
5 soruda kira düzenlemesi

5 soruda kira düzenlemesi

#TBMM
Tükürükten hastalık teşhisi olur mu… ‘Su dolu bardaktaki tükürük dibe çöküyorsa…’

Tükürükten hastalık teşhisi olur mu?… ‘Su dolu bardaktaki tükürük dibe çöküyorsa…’

#Sağlık