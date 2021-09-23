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FETÖ’nün gaybubet evlerinde yakalanan 4 kişi tutuklandı

#FETÖ#Terör#Polis
FETÖ’nün gaybubet evlerinde yakalanan 4 kişi tutuklandı

KAYSERİ'de terör örgütü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgütün gaybubet evlerine yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 1'i kadın 5 kişiden 4'ü çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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Yasin DALKILIÇ /KAYSERİ, (DHA)- İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY terör örgütüne yönelik soruşturma başlattı. Bu kapsamda haklarında arama kararı bulunan 1’i kadın 5 şüphelinin gaybubet evlerinde saklandıkları belirlendi. Şüpheliler evlere düzenlenen operasyonla yakalandı. Evlerde yapılan aramada polis telsizi ve sahte kimlik ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 5 kişiden 4'ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, bir kadın adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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#FETÖ#Terör#Polis