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FETÖ'nün gaybubet evine operasyon: 'Bölge ablası' koltuk bazasından çıktı

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#FETÖ#Gaybubet#İstanbul
FETÖnün gaybubet evine operasyon: Bölge ablası koltuk bazasından çıktı
Oluşturulma Tarihi: Ekim 20, 2023 15:35

İstanbul'da FETÖ'nün hücre evleri olarak bilinen gaybubet evlerine bu sabah operasyon düzenlendi. Operasyonda 21 kişi gözaltına alınırken şüphelilerden birinin bölge ablası olduğu öğrenildi. Şüphelilerden Emine D.'nin baskın sırasında saklandığı koltuk bazasında yakalandı.

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İstanbul emniyeti Terörle Mücadele Şube ile Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY terör örgütü mensuplarının tespit edilip yakalanması için çalışma başlattı.

FETÖnün gaybubet evine operasyon: Bölge ablası koltuk bazasından çıktı

Yapılan çalışmalarda örgütün hücre evi olarak kullandığı çok sayıda adres tespit edildi. Ekipler söz konusu adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda ihraç edilen emniyet müdürü Ali Alper V., örgüt içinde sözde 'Bölge Ablası' olarak faaliyet gösteren aynı zamanda Artvin Cumhuriyet Başsavcılığınca 'Silahlı terör örgütü üyeliğinden' firari olarak aranan Emine D., polislikten atılan Erdinç A. ile 6 yıl 7 ay kesinleşmiş mahkumiyeti olan hücre sorumlusu Hatice Ö.'nün de da aralarında yer aldığı 5'i hükümlü 21 şüpheli gözaltına alındı. Firari 3 şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

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FETÖnün gaybubet evine operasyon: Bölge ablası koltuk bazasından çıktı

Öte yandan operasyona dair yeni detaylara ulaşıldı. Buna göre örgütün sözde bölge ablası olarak görev yapan Emine D.'nin, kapıya gelen polisleri görünce hücre evindeki koltuk bazasına saklandığı öğrenildi. Bazaya saklanarak polisi bile şaşkına çeviren kadın, gizlendiği bölmeden polisler tarafından çıkarılarak gözaltına alındı. O anlar ise polis kamerasına yansıdı.

FETÖnün gaybubet evine operasyon: Bölge ablası koltuk bazasından çıktı

FETÖnün gaybubet evine operasyon: Bölge ablası koltuk bazasından çıktı

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#FETÖ#Gaybubet#İstanbul

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