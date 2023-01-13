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FETÖ’nün firar tarifesi

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#FETÖ#İstanbul#Cumhuriyet Başsavcılığı
FETÖ’nün firar tarifesi
Ayşegül Usta
Oluşturulma Tarihi: Ocak 13, 2023 07:00

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ’nün güncel yapılanmasında bulundukları iddia edilen 6’sı tutuklu 11 kişiye 15 yıla kadar hapis istemiyle dava açtı.

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272 sayfalık iddianamede, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün Türkiye’de yeni bir yapılanmaya gittiği anlatıldı. Örgütün güncel yapılanmasının İstanbul, Ankara ve İzmir olmak üzere 3 bölgeden yönetildiği kaydedildi.

VIP KAÇIŞ 5 BİN EURO

İddianamede, örgüt üyelerinin yurtdışına kaçış güzergâhlarına ilişkin detaylara da yer verildi. Bir örgüt üyesinin Meriç Nehri üzerinden Yunanistan’a kaçmasının maliyetinin 1700 ile 2 bin 500 Euro, Bodrum’dan hücum botlarla Yunanistan adalarına kaçmasının maliyetinin 3 bin Euro, İzmir’den VIP yatlarla Yunanistan adalarına kaçmasının maliyetinin 5 bin Euro olduğu kaydedildi.

 

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#FETÖ#İstanbul#Cumhuriyet Başsavcılığı

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